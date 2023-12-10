Кто окажется сильнее — ЦСКА или «Зенит»?

Главный матч недели и один из самых главных матчей месяца покажет нам противостояние между первым и вторым местом в таблице.

Первая игра оппонентов в нынешнем сезоне осталась за ЦСКА, но «Зенит» уже успел набрать форму и дождаться возвращения в строй травмированных баскетболистов. Сейчас петербургский клуб по уровню гораздо выше, чем был тогда, в начале октября. Подопечные Хавьера Паскуаля выиграли семь последних своих игр, а «армейцы», в свою очередь, последние пять. Чья победная серия прервётся? Хотим знать ваше мнение.

Матч недели Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом» начнется в 13:30 по московскому времени. На сайте «Чемпионата» будет текстовая LIVE-трансляция, где можно узнать ход встречи, а также тезисы по игре.