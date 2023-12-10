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Леброн Джеймс и Энтони Дэвис поднимают кубок внутрисезонного турнира НБА. Фото

Леброн Джеймс и Энтони Дэвис поднимают кубок внутрисезонного турнира НБА. Фото
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В ночь с 9 на 10 декабря мск на паркете «Т-Мобайл Арены» в Лас-Вегасе состоялся финальный матч первого внутрисезонного турнира НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Индианой Пэйсерс». Чемпионское звание завоевали «Лейкерс», одержавшие победу со счётом 123:109.

После окончания встречи на арене прошла церемония награждения, победителям был вручён трофей. Лидером «Лейкерс» Леброну Джеймсу и Энтони Дэвису было доверено право поднять кубок внутрисезонного турнира НБА.

Фото: «Кадр из трансляции»

Фото: «Кадр из трансляции»

Напомним, лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс был объявлен самым ценным игроком первого в истории внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком финального матча стал Энтони Дэвис («Лос-Анджелес»), набравший 41 очко.

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