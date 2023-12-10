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Адам Сильвер рассказал, какие изменения лига планирует внедрить к финальной серии НБА

Адам Сильвер рассказал, какие изменения лига планирует внедрить к финальной серии НБА
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Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации Адам Сильвер рассказал об изменениях, которые лига планирует внедрить к финальной серии плей-офф НБА.

«К финальной серии мы могли бы создать специальную площадку — не только с трофеем (Ларри О’Брайена) в центре площадки, но и немного более красочную», — приводит слова Сильвера The Athletic.

Напомним, во внутрисезонном турнире НБА каждая из команд лиги выступала на ярких красочных площадках. При этом в матчах регулярного чемпионата клубы продолжают играть на стандартных для команд паркетах.

Отметим, что первым чемпионом внутрисезонного турнира от НБА стал «Лос-Анджелес Лейкерс». Клуб из Калифорнии в финале турнира обыграл «Индиану Пэйсерс» со счётом 123:109.

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