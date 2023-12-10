Леброн Джеймс сравнил выступление Остина Ривза с «Гриппозной игрой» Майкла Джордана

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс сравнил выступление одноклубника по команде Остина Ривза с великой «Гриппозной игрой» Майкла Джордана.

«У кого лучше гриппозная игра: у Остина Ривза или Майкла Джордана? Тут ещё можно поспорить», — сказал Леброн Джеймс после победы в финале внутрисезонного турнира.

Отметим, что «Гриппозная игра» Джордана подразумевает собой пятый матч финальной серии НБА 1997 года. Когда за день до игры Майкл почувствовал сильное недомогание. Врачи определили, что у него либо сильное пищевое отравление, либо желудочный грипп.

Но при этом Джордан принял участие в игре с «Ютой Джаз», набрав 38 очков, семь подборов и отдав пять передач. К тому же Майкл в таком состоянии провёл 44 минуты из 48 возможных на паркете. «Чикаго» с Джорданом в составе в итоге победил со счётом 90:88.

Ривз записал в свой актив 28 очков, три передачи и два подбора, несмотря на болезнь, из-за которой он мог пропустить финал внутрисезонного турнира НБА. «Лос-Анджелес Лейкерс» стал первым в истории лиги чемпионом Кубка НБА, обыграв в финале «Индиану Пэйсерс» со счётом 123:109.