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Сергей Карасёв получил серьёзную травму и покинул площадку на носилках

Сергей Карасёв получил серьёзную травму и покинул площадку на носилках
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Форвард санкт-петербургского «Зенита» Сергей Карасёв получил травму, упав с большой высоты на спину, и не смог продолжить участие в матче с московским ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Кадр из трансляции
Кадр из трансляции
Кадр из трансляции
Кадр из трансляции

Отметим, что Карасёв долгое время лежал на площадке. Игроку потребовалась помощь медицинской бригады, чтобы покинуть площадку.

На данный момент ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ. Клуб из Москвы проиграл лишь в 1 матче из 15 в регулярном чемпионате турнира. «Зенит» же занимает вторую строчку в таблице Единой лиги ВТБ. Команда победила в семи матчах кряду.

Напомним, ранее ЦСКА обыграл «Зенит» на выезде в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ со счётом 80:76. Второй матч в сезоне между командами начался сегодня, 10 декабря, в 13:30 мск.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
10 декабря 2023, воскресенье. 13:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
104 : 89
ОТ
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Михайловский, Уэйр, Джекири, Тримбл, Ухов, Астапкович, Руженцев, Антонов, Жан-Шарль, Карданахишвили, М'Бай, Клюев
Зенит: Фрейзер, Герасимов, Карасёв, Вольхин, Жбанов, Клименко, Эртель, Дублевич, Морман, Зубков, Курич, Хантер
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