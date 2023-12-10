Главный тренер «Зенита» Паскуаль рассказал о страшной травме Карасёва

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал серьёзную травму форварда команды Сергея Карасёва в матче с московским ЦСКА, который проходил в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Сергею предстоит отправиться в госпиталь. Он испытывает сильную боль в спине. Будем надеяться, что всё будет хорошо», – передаёт слова Паскуаля с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Александр Зотеев.

Отметим, что Карасёв упал на спину с большой высоты, затем игрок долгое время лежал на площадке, после чего ему потребовалась помощь медицинской бригады, чтобы покинуть площадку.

ЦСКА одержал победу над «Зенитом» в овертайме со счётом 104:89. Московский клуб возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ. ЦСКА проиграл всего лишь один матч из 16 сыгранных в турнире.