Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Автодор — Уралмаш. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Баскетболист Сергей Карасёв покинул матч ЦСКА — «Зенит» на носилках

Баскетболист Сергей Карасёв покинул матч ЦСКА — «Зенит» на носилках
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард баскетбольного санкт-петербургского «Зенита» Сергей Карасёв покинул матч с московским ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ на носилках.

Карасёв покидает матч ЦСКА — «Зенит» на носилках:

Отметим, что Карасёв получил травму, упав с большой высоты на спину, и не смог продолжить участие в матче с московским ЦСКА. Баскетболист долгое время лежал на площадке. Игроку потребовалась помощь медицинской бригады, чтобы покинуть площадку.

Напомним, ЦСКА одержал победу над «Зенитом» в овертайме со счётом 104:89. Московский клуб возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ. ЦСКА проиграл всего лишь один матч из 16 сыгранных в турнире.

Главный тренер клуба из Санкт-Петербурга Хавьер Паскуаль заявил, что Сергею предстоит отправиться в госпиталь. Он испытывает сильную боль в спине.

Заявление Паскуаля:
Главный тренер «Зенита» Паскуаль рассказал о страшной травме Карасёва
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android