Баскетболист Сергей Карасёв покинул матч ЦСКА — «Зенит» на носилках

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Форвард баскетбольного санкт-петербургского «Зенита» Сергей Карасёв покинул матч с московским ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ на носилках.

Карасёв покидает матч ЦСКА — «Зенит» на носилках:

Отметим, что Карасёв получил травму, упав с большой высоты на спину, и не смог продолжить участие в матче с московским ЦСКА. Баскетболист долгое время лежал на площадке. Игроку потребовалась помощь медицинской бригады, чтобы покинуть площадку.

Напомним, ЦСКА одержал победу над «Зенитом» в овертайме со счётом 104:89. Московский клуб возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ. ЦСКА проиграл всего лишь один матч из 16 сыгранных в турнире.

Главный тренер клуба из Санкт-Петербурга Хавьер Паскуаль заявил, что Сергею предстоит отправиться в госпиталь. Он испытывает сильную боль в спине.