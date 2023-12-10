«Мы знаем, что в этом ничего крутого». Дэвис прокомментировал победу «Лейкерс» в Кубке НБА

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис дал комментарий по поводу победы команды в первом в истории Национальной баскетбольной ассоциации внутрисезонном турнире.

«Впервые побеждаем в этом турнире. Мы знаем, что в этом ничего крутого, но мы продолжаем делать шаги в правильном направлении», — сказал Дэвис после матча.

Напомним, «Лейкерс» стали первыми чемпионами нового турнира. В финальном матче «Лос-Анджелес» переиграл «Индиану Пэйсерс» со счётом 123:109. Леброн Джеймс отметился в этой игре 24 набранными очками, 11 подборами и четырьмя результативными передачами, войдя в тройку самых результативных игроков.

Самым результативным игроком встречи стал как раз Энтони Дэвис, который набрал 41 очко. 38-летний Леброн при этом стал самым ценным игроком турнира. Каждый из баскетболистов «Лейкерс» получит по $ 500 тысяч.