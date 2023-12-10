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Стали известны подробности травмы Сергея Карасёва

Стали известны подробности травмы Сергея Карасёва
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Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный высказался о состоянии Сергея Карасёва после того, как тот получил травму в матче Единой лиги ВТБ с ЦСКА (89:104 ОТ).

«У Сергея травма спины. Обследование показало, что он избежал серьёзных повреждений, но травма непростая, и ближайшие дни он проведёт в стационаре. О сроках восстановления пока говорить рано», — приводит слова Церковного пресс-служба «Зенита».

Напомним, форвард санкт-петербургского «Зенита» Сергей Карасёв получил травму, упав с большой высоты на спину, и не смог продолжить участие в матче с московским ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

На данный момент «Зенит» занимает вторую строчку в таблице Единой лиги ВТБ. Команда победила в семи матчах кряду.

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