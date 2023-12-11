Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Минск — Енисей. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

НБА может изменить правила внутрисезонного турнира в части борьбы за разницу очков

НБА может изменить правила внутрисезонного турнира в части борьбы за разницу очков
Аудио-версия:
Комментарии

Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации Адам Сильвер подвёл итоги первого в истории внутрисезонного турнира лиги. В частности, Сильвер коснулся вопроса разницы очков. Сообщалось, что некоторые фанаты и игроки принимают за неуважение стремление соперников увеличить преимущество в борьбе за счёт более комфортной разницы очков. По их мнению, это противоречит духу НБА.

«Не уверен, что от разницы стоит отказаться. Однако если возникнет ощущение, особенно у наших американских фанатов, что это является признаком неуважения со спортивной точки зрения, тогда этот вопрос может быть пересмотрен. Возможно, есть какие-то иные способы. Чтобы разница очков была важна лишь до какого-то момента», – приводит слова Сильвера Yahoo Sports.

Первым чемпионом внутрисезонного турнира от НБА стал «Лос-Анджелес Лейкерс», в финале обыгравший «Индиану Пэйсерс» со счётом 123:109.

Материалы по теме
Адам Сильвер рассказал, какие изменения лига планирует внедрить к финальной серии НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android