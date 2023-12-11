Мэджик Джонсон назвал двух своих кандидатов на награду MVP этого сезона НБА

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Мэджик Джонсон высказался о победе «Лос-Анджелес Лейкерс» в первом в истории внутрисезонном турнире НБА.

В финальном матче клуб из Калифорнии со счётом 123:109 победил «Индиану Пэйсерс». Лидер «озёрников» Леброн Джеймс стал самым ценным игроком турнира.

«Поздравляю «Лейкерс» с тем, что они стали первой командой, выигравшей внутрисезонный турнир НБА! Энтони Дэвис показал превосходную игру. Поздравляю Леброна Джеймса со званием самого ценного игрока внутрисезонного турнира с 24 очками и 11 подборами [в финальном матче]! И Энтони, и Леброн определённо являются кандидатами на звание MVP НБА», — написал Джонсон на своей странице в социальных сетях.