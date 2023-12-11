Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Минск — Енисей. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Мэджик Джонсон назвал двух своих кандидатов на награду MVP этого сезона НБА

Мэджик Джонсон назвал двух своих кандидатов на награду MVP этого сезона НБА
Комментарии

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Мэджик Джонсон высказался о победе «Лос-Анджелес Лейкерс» в первом в истории внутрисезонном турнире НБА.

В финальном матче клуб из Калифорнии со счётом 123:109 победил «Индиану Пэйсерс». Лидер «озёрников» Леброн Джеймс стал самым ценным игроком турнира.

«Поздравляю «Лейкерс» с тем, что они стали первой командой, выигравшей внутрисезонный турнир НБА! Энтони Дэвис показал превосходную игру. Поздравляю Леброна Джеймса со званием самого ценного игрока внутрисезонного турнира с 24 очками и 11 подборами [в финальном матче]! И Энтони, и Леброн определённо являются кандидатами на звание MVP НБА», — написал Джонсон на своей странице в социальных сетях.

Леброн — Бронни:
Леброн Джеймс опубликовал первый пост относительно дебюта сына Бронни в NCAA
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android