Джоэл Эмбиид — о Бене Симмонсе: монстр, настоящий монстр

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид поделился мнением о разыгрывающем Бене Симмонсе, покинувшем команду в 2022 году. В настоящий момент Симмонс выступает за «Бруклин Нетс».

«Я всегда считал, что Бену не нужен поставленный бросок. Ведь он был очень хорош, просто монстр. Настоящий монстр. Я верил, что, если бы он смог найти способ довести процент реализации штрафных бросков до 75–80, то это изменило бы всё. Как же жаль, что всё закончилось именно так», — сказал Эмбиид в подкасте Maxey on the Mic.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Симмонс принял участие в шести матчах, в которых в среднем набирал 6,5 очка, совершал 10,8 подбора и отдавал 6,7 передачи.

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