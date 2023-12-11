Эксперт объяснил, почему Зак Лавин — идеальный партнёр для Леброна Джеймса

Бывший игрок «Чикаго Буллз», а ныне эксперт Джей Уильямс выразил мнение, что атакующий защитник Зак Лавин стал бы идеальным партнёром для форварда Леброна Джеймса в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Зак — швейцарский армейский нож, который может открыть «Лос-Анджелес Лейкерс» новые возможности в атаке, потому что вы можете использовать его в пик-н-ролле с Леброном, понимаете? И он также хорош в игре без мяча, чтобы рядом с Леброном был такой парень с пространством. Я думаю, что он мог бы стать ключевым игроком», — сказал Уильямс в подкасте Scoop B Radio.

28-летний Лавин принял участие в 18 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации в текущем сезоне, в каждой игре появляясь на площадке в стартовом составе. Лавин набирает 21 очко, 4,8 подбора и 3,4 передачи в среднем за матч в текущем сезоне.