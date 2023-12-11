«Ты уже и так победитель по жизни». Сын Леброна дебютировал в студенческом баскетболе

Леброн провёл наиярчайшие выходные. Ещё сутки с лишним назад он вместе с «Лейкерс» выиграл первый в истории лиги внутрисезонный турнир, став к тому же MVP соревнований, а сегодня посетил долгожданный дебютный матч своего старшего сына Бронни в студенческом баскетболе. Сам форвард несколько недель назад заранее предупреждал, что если какой-то матч «Лейкерс» будет проходить одновременно с первой игрой Джеймса-младшего, то Король отдаст предпочтение Бронни.

Это было неудивительно слышать — Леброн всегда крайне активно и ярко поддерживал своих сыновей, часто посещал их игры и делал про них посты в социальных сетях. Ещё пару лет назад он заявил, что хочет остаться в НБА до момента, когда сможет сыграть со своим сыном в одной команде. Джеймс прямо заявил, что станет частью любой франшизы, которая задрафтует Бронни, изначально считавшегося игроком уровня второй половины первого раунда.

Но в конце июля произошло ужасное событие. Бронни перенёс остановку сердца, из-за чего попал в больницу и был прооперирован. Хирургическое вмешательство оказалось успешным, и у Джеймса-младшего устранили врождённый порок сердца. Все врачи дали добро на то, чтобы он продолжал играть в баскетбол.

Поступил Бронни в Университет Южной Калифорнии, который находится всего лишь в 3,5 км от арены «Крипто.ком», где с 2018 года выступает его отец. Этой ночью сын легенды наконец дебютировал на студенческом уровне. Как же всё прошло для Джеймса-младшего?

Бронни Джеймс Фото: Katelyn Mulcahy/Getty Images

Команда из Южной Калифорнии встречалась с Лонг Бич Стэйт. Сам статус игры был второстепенным, поскольку она не шла в зачёт конференций NCAA, но сюжет матча получился довольно драматичным.

К здоровью Бронни тренеры и врачи команды, естественно, относятся с осторожностью, поэтому вышел он на паркет со скамейки и в общей сложности сыграл 16 минут. За это время Джеймс-младший набрал четыре очка, сделал три подбора, две результативные передачи и два перехвата. Несмотря на не очень яркую игру в плане набора очков, баскетболист смог показать свою универсальность, которой всегда славился его отец.

Спустя несколько минут после выхода на площадку Бронни смог оформить потрясный блок-шот, нагнав соперника сзади. Ну вы сами понимаете, что тут же пошли сравнения с тем самым моментом из седьмой игры финала 2016 года. Действительно, очень похоже.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Вообще, по игре на школьном уровне Бронни демонстрировал в первую очередь хорошие задатки шутера с дальней дистанции. Это, кстати, добавляет интереса касаемо того, как он сможет играть вместе со своим отцом, который всегда себя великолепно чувствовал с игроками такого типа на площадке и искусно раздавал им ассисты.

Неудивительно, что первые очки Бронни последовали именно после успешной трёхочковой попытки. Техника броска выглядит хорошо, видно, что этот элемент тренируется сыном Леброна особенно усиленно.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Университет Южной Калифорнии оформил хороший задел в первой половине, в один момент команда Бронни вела с преимуществом в «+15», оправдывая статус фаворита в этом матче. Тем не менее ближе к концу встречи преимущество начало таять. За три минуты до конца основного времени счёт уже был равным — 69:69. Тренеры доверились Бронни и выпустили его на финальный отрезок, где он смог стать героем нескольких эпизодов. За 26 секунд до конца Джеймс-младший оформил перехват и заработал на себе фол. С линии штрафной он смог реализовать только один бросок.

Начался овертайм, где Бронни играл с первых секунд. Спустя две минуты его посадили на скамейку, а калифорнийские «Трояны» проиграли Лонг Бич со счётом 79:84.

Тренер Южной Калифорнии Энди Энфилд позитивно оценил дебют Бронни.

«Я думаю, Бронни сыграл достойно. Он отлично справляется с тем, когда в центре внимания. Он очень страстно относится к игре в баскетбол», — сказал Энфилд после матча.

Что было особенно запоминающимся, так это пресс-конференция. Бронни говорил не о баскетболе, а о самой значимости произошедшего момента, о том, как ему важно было вернуться к любимому занятию после серьёзных проблем со здоровьем.

«Я просто хочу сказать, что благодарен за всё, что было. Клиника Майо, что помогла мне, спасибо ей. Мои родители, братья и сёстры, которые поддерживали меня в тяжёлый период, — спасибо им. Я просто хочу выразить свою благодарность всем, кто помог мне через это пройти», — высказался Бронни на пресс-конференции.

После этого он отказался отвечать на какие-либо вопросы от журналистов и ушёл.

Леброн Джеймс Фото: Katelyn Mulcahy/Getty Images

Ну а что сказал сам Леброн? Он выложил эмоциональный пост в социальной сети.

«Вы даже себе не представляете, насколько этот день был эмоциональным для меня! Я выжат как лимон, всё что хочу сказать, Бронни — ты великолепен! Победы и поражения всегда будут происходить. Ты уже и так победитель по жизни. Я горжусь тобой, сын, ты вдохнул в меня жизнь. Спасибо тебе, я тебя люблю», — написал Леброн.

Ожидается, что Бронни будет постепенно получать больше игрового времени. Южная Калифорния не входит в число фаворитов нынешнего сезона NCAA, но было бы здорово увидеть Джеймса-младшего в «Мартовском безумии». А вот то, как он себя зарекомендует и каким его выберут на следующем драфте, всё это — вопрос открытый.