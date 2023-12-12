Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ратиофарм Ульм — Гран Канария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Ховард отреагировал на то, что Вембаньяма побил его рекорд НБА, продержавшийся 18 лет

Ховард отреагировал на то, что Вембаньяма побил его рекорд НБА, продержавшийся 18 лет
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дуайт Ховард прокомментировал достижение в НБА 19-летнего центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы.

«Этот парень побил мой рекорд! Он уже великолепен! Здорово на это смотреть!» — написал Ховард на своей странице в социальных сетях.

Напомним, недавно французскому новичку лиги покорился очередной рекорд — Вембаньяма стал самым молодым игроком, набравшим 20 (или более) очков и 20 подборов за матч. Ранее рекорд принадлежал Ховарду. Виктор добился подобных статистических показателей на четыре дня ранее, чем Дуайт, в 19 лет и 38 дней. 15 ноября 2005 года Ховард также набрал 21 очко и сделал 20 подборов, будучи игроком «Орландо Мэджик». До этого последним новичком, показавшим статистику 20/20, был Шакил О'Нил (12 ноября 1992 года).

Материалы по теме
Вембаньяма установил очередной рекорд НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android