Ховард отреагировал на то, что Вембаньяма побил его рекорд НБА, продержавшийся 18 лет

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дуайт Ховард прокомментировал достижение в НБА 19-летнего центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы.

«Этот парень побил мой рекорд! Он уже великолепен! Здорово на это смотреть!» — написал Ховард на своей странице в социальных сетях.

Напомним, недавно французскому новичку лиги покорился очередной рекорд — Вембаньяма стал самым молодым игроком, набравшим 20 (или более) очков и 20 подборов за матч. Ранее рекорд принадлежал Ховарду. Виктор добился подобных статистических показателей на четыре дня ранее, чем Дуайт, в 19 лет и 38 дней. 15 ноября 2005 года Ховард также набрал 21 очко и сделал 20 подборов, будучи игроком «Орландо Мэджик». До этого последним новичком, показавшим статистику 20/20, был Шакил О'Нил (12 ноября 1992 года).