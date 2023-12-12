Зайон Уильямсон отреагировал на критику Шакила О'Нила и Чарльза Баркли

Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон дал комментарий по поводу критики, которую регулярно получает в свой адрес. В частности, Уильямсона недавно критиковали такие звёзды НБА, как Шакил О'Нил и Чарльз Баркли.

«Если это делается для того, чтобы я выступал ещё лучше, то спасибо. Но если это делается для каких-то других целей, то что ж, каждый имеет право на собственное мнение. Я не могу это контролировать», — сказал Уильямсон на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Зайон принял участие в 18 матчах, в которых в среднем набирал 24,2 очка, совершал 5,7 подбора и отдавал 4,7 передачи.

Ранее телеведущий и эксперт Стивен Эй Смит призвал Уильямсона обращать больше внимания на свою физическую форму.