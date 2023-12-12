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Кто являлся лучшим центровым НБА в 2000-х?

Мы продолжаем серии опросов с целью выяснить символические пятёрки десятилетий по версии посетителей «Чемпионата». Сегодня, 12 декабря, мы продолжаем голосование за игроков из 2000-х. Кто являлся лучшим центровым той декады?

Для сравнения приведём достижения, касающиеся только промежутка между сезонами-1999/2000 и 2008/2009.

Шакил О`Нил: четыре чемпионства, одна статуэтка MVP, восемь участий на Матче всех звёзд, восемь попаданий в символические сборные по итогам сезона.

Дуайт Ховард: «Лучший оборонительный игрок» 2009 года, три участия на Матче всех звёзд, три попадания в символические сборные по итогам сезона.

Яо Мин: семь участий на Матче всех звёзд, шесть попаданий в символические сборные по итогам сезона.

Бен Уоллес: одно чемпионство, «Лучший оборонительный игрок» 2002, 2003, 2005, 2006 гг., четыре участия на Матче всех звёзд, пять попаданий в символические сборные по итогам сезона.

Амаре Стадемайр: четыре участия на Матче всех звёзд, три попадания в символические сборные по итогам сезона.