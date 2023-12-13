«Партизан» может остаться без шести игроков в матче Евролиги в «Жальгирисом»

«Партизан» в преддверии матча регулярного чемпионата Евролиги с «Жальгирисом» тренируется в неполном составе. Сообщается, что следующую встречу могут пропустить шесть игроков сербского клуба: Огнен Ярамаз, Зак Ледей, Джеймс Нанналли, Алекса Аврамович, Урош Трифунович и Фрэнк Камински. Игра состоится 14 декабря в Литве.

«У нас проблемы по сравнению с прошлой игрой. Огнен Ярамаз, конечно, не будет тренироваться, у Зака Ледея проблемы, у Джеймса Нанналли тоже. На тренировках нас всего восемь или девять человек, но мы готовимся к новой игре. Завтра мы увидим, в каком состоянии все игроки и смогут ли они помочь в матче», — приводит слова главного тренера команды Желько Обрадовича Mozzart Sport.

Евролига. «Партизан» — «Олимпия Милан»:

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Ранее сообщалось, что судьи Евролиги приняли несколько неверных решений в концовке матча «Партизан» — «Монако».