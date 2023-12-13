В Колорадо (США) во время матча детских баскетбольных команд драку устроили трое судей. Инцидент случился во время игры между командами Cherry Creek и Legend Blue. Драка началась в заключительной четверти. Четвертый судья вместе с представителями арены предпринимал попытки разнять арбитров, причём долгое время у них это не получалось.

Трое судей подрались на матче детских команд:

Сообщается, что после матча принявшие участие в драке судьи были отстранены.

Не так давно известный центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс» Джоэл Эмбиид рассказал, как чуть не подрался с баскетболистами «Детройт Пистонс» из-за трёхочкового броска под самый конец финальной сирены.