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Трое судей подрались на матче детских команд

Трое судей подрались на матче детских команд
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В Колорадо (США) во время матча детских баскетбольных команд драку устроили трое судей. Инцидент случился во время игры между командами Cherry Creek и Legend Blue. Драка началась в заключительной четверти. Четвертый судья вместе с представителями арены предпринимал попытки разнять арбитров, причём долгое время у них это не получалось.

Трое судей подрались на матче детских команд:

Сообщается, что после матча принявшие участие в драке судьи были отстранены.

Не так давно известный центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс» Джоэл Эмбиид рассказал, как чуть не подрался с баскетболистами «Детройт Пистонс» из-за трёхочкового броска под самый конец финальной сирены.

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