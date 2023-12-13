Дуайт Ховард рассказал о факторах, негативно повлиявших на его карьеру

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дуайт Ховард заявил, что социальные сети негативно повлияли на его карьеру. Соответствующий пост Ховард разместил на своей странице в социальных сетях.

«Я был крутым до того, как социальные сети стали чем-то особенным. А когда социальные сети вышли на первый план, критики повернули их против меня, лол», — написал Ховард.

Дуайт начал профессиональную карьеру в 2004 году, когда был выбран на драфте под первым номером НБА клубом «Орландо Мэджик». В Национальной баскетбольной ассоциации он выступал до 2022 года, после чего перебрался на Тайвань, где играет по сей день. Ховард представляет клуб «Таоюань Леопардс».

Ранее Ховард отреагировал на то, что Виктор Вембаньяма побил его рекорд НБА, продержавшийся 18 лет.