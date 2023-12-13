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«Фенербахче» объявил об увольнении Димитриса Итудиса

«Фенербахче» объявил об увольнении Димитриса Итудиса
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Греческий специалист Димитрис Итудис покинул пост главного тренера турецкого «Фенербахче».

«Наши пути с Димитрисом Итудисом, который был нашим главным тренером с начала сезона-2022/2023, разошлись. Мы благодарим Димитриса Итудиса за его вклад в семью «Фенербахче» и желаем ему успехов в его дальнейшей карьере», — сообщается на сайте турецкого клуба.

За время работы в турецком клубе Димитрис не выиграл ни одного трофея.

В прошлом году подопечные Итудиса дошли до полуфинала чемпионата Турции и не смогли попасть в «Финал четырёх» Евролиги. В нынешнем сезоне Евролиги «Фенербахче» занимает 12-е место после 13 матчей, имея в активе шесть побед при семи поражениях.

Ранее стало известно, что «Фенербахче» изучает возможность приглашения итальянского специалиста Андреа Тринкьери.

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