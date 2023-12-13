Basket News: Шарунас Ясикявичюс возглавит «Фенербахче»

Бывший главный тренер «Жальгириса» и «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс близок к подписанию контракта с турецким «Фенербахче», сообщает Basket News.

По информации источника, стороны намерены заключить соглашение на два с половиной сезона. Сообщается, что на текущий момент остаётся неясным, успеют ли стороны согласовать все детали до пятничного матча Евролиги, в котором «Фенербахче» встретится с «Монако».

Шарунас Ясикявичус тренировал «Барселону» с 2020 по 2023 год. Литовец провёл 131 матч в чемпионате Испании, 118 — в Евролиге, семь — в Копа дель Рей, шесть — в Суперкубке и шесть — в Каталонской лиге. Из этих 268 матчей Ясикявичюс выиграл 204.

Ранее Ясикявичус провёл четыре сезона в качестве главного тренера «Жальгириса», выведя литовский клуб в «Финал четырёх» Евролиги в 2018 году.

Ранее турецкий клуб объявил об уходе Димитриса Итудиса с поста главного тренера команды.