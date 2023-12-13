Чарания: «Голден Стэйт» предлагал Томпсону контракт на 2 года в межсезонье, но сделки нет

Известный журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что будущее защитника Клэя Томпсона, возможно, не будет связано с «Голден Стэйт Уорриорз».

«Будущее Клэя Томпсона остаётся под вопросом. Они так и не договорились о продлении контракта, которое обсуждали в начале сезона. Насколько мне известно, перед началом сезона «Уорриорз» предложили Клэю Томпсону двухлетний контракт в пределах $ 48 млн, но мы видим, что сделки нет», – сказал Чарания в эфире программы Run it Back.

Действующий контракт Томпсона с командой истекает в конце текущего сезона.

Клэй Томпсон провёл всю свою карьеру начиная с 2011 года в составе «Голден Стэйт Уорриорз» и четыре раза становился с командой чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации.