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Чарания: «Голден Стэйт» предлагал Томпсону контракт на 2 года в межсезонье, но сделки нет

Чарания: «Голден Стэйт» предлагал Томпсону контракт на 2 года в межсезонье, но сделки нет
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Известный журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что будущее защитника Клэя Томпсона, возможно, не будет связано с «Голден Стэйт Уорриорз».

«Будущее Клэя Томпсона остаётся под вопросом. Они так и не договорились о продлении контракта, которое обсуждали в начале сезона. Насколько мне известно, перед началом сезона «Уорриорз» предложили Клэю Томпсону двухлетний контракт в пределах $ 48 млн, но мы видим, что сделки нет», – сказал Чарания в эфире программы Run it Back.

Действующий контракт Томпсона с командой истекает в конце текущего сезона.

Клэй Томпсон провёл всю свою карьеру начиная с 2011 года в составе «Голден Стэйт Уорриорз» и четыре раза становился с командой чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации.

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