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Тренер «Енисея» Арсич: у нас есть план против «Локомотива-Кубань»

Тренер «Енисея» Арсич: у нас есть план против «Локомотива-Кубань»
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Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Секулич поделился ожиданиями от матча с красноярским «Енисеем» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Рассказывать план не буду, но он у нас есть. У каждой команды есть сильные и слабые стороны. Мы сделаем все, чтобы найти их слабые стороны и воспользоваться этим.

Вечером увидим, как команда перенесла переезд из Минска. Мы сделали всё, чтобы игроки чувствовали себя нормально. У нас есть две тренировки в Краснодаре. Надеемся, что этого хватит, прежде всего психологически, чтобы подготовить команду на 40 минут боя», – приводит слова Арсича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, в данный момент «Локомотив-Кубань» занимает четвёртое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. В свою очередь «Енисей» расположился на пятом месте в регулярном чемпионате, уступая лишь клубу из Краснодара, «Зениту», УНИКСу и ЦСКА.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
14 декабря 2023, четверг. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Енисей
Красноярский край
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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