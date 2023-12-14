Тренер «Енисея» Арсич: у нас есть план против «Локомотива-Кубань»

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Секулич поделился ожиданиями от матча с красноярским «Енисеем» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Рассказывать план не буду, но он у нас есть. У каждой команды есть сильные и слабые стороны. Мы сделаем все, чтобы найти их слабые стороны и воспользоваться этим.

Вечером увидим, как команда перенесла переезд из Минска. Мы сделали всё, чтобы игроки чувствовали себя нормально. У нас есть две тренировки в Краснодаре. Надеемся, что этого хватит, прежде всего психологически, чтобы подготовить команду на 40 минут боя», – приводит слова Арсича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, в данный момент «Локомотив-Кубань» занимает четвёртое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. В свою очередь «Енисей» расположился на пятом месте в регулярном чемпионате, уступая лишь клубу из Краснодара, «Зениту», УНИКСу и ЦСКА.