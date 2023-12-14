Стал известен клуб в НБА, в который хотел бы перейти Зак Лавин из «Чикаго»

Атакующий защитник «Чикаго Буллз» Зак Лавин заинтересован в переходе в «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом сообщил журналист Chicago Sun-Times Джо Коули в социальной сети X (ранее Twitter).

По данным источника, «Чикаго» связывался с «Лейкерс» и «Торонто Рэпторс» по поводу обмена Лавина. Но при этом представители баскетболиста заявили, что Зак больше склоняется к варианту с переходом в команду из Лос-Анджелеса из-за связей со спортивным агентством Klutch Sports, с которым сотрудничают лидеры «озёрников» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис.

На данный момент «Чикаго» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Отметим, что многие эксперты в НБА утверждают, что «быки» к дедлайну обменяют ключевых игроков.