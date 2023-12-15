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Баркли резко высказался о решении «Чикаго» открыть Зал почёта, где будут Джордан и Пиппен

Баркли резко высказался о решении «Чикаго» открыть Зал почёта, где будут Джордан и Пиппен
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Член Зала славы и бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Чарльз Баркли прокомментировал решение «Чикаго Буллз» открыть собственный Зал почёта, который будет посвящён бывшим игрокам, тренерам и менеджерам, которые внесли наибольший вклад в развитие организации.

Первыми в Зал почёта войдут 13 человек, среди которых Майкл Джордан, Скотти Пиппен и Тони Кукоч, тренер Фил Джексон и менеджер Джером Краузе. По мнению Баркли, такое решение клуба было запоздалым.

«Не пойму, они ждали, что Майкл Джордан и парни умрут? Почему только сейчас? Я думаю, Майкл Джордан предпочёл бы статую, чем введение в Зал почёта», — сказал Баркли на канале Dan Patrick Show в YouTube.

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