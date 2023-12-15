Керр — о Дрэймонде Грине: тот, кто душил Гобера и бил Нуркича и Пула, должен измениться

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал дисквалификацию на неопределённый срок форварда и лидера команды Дрэймонда Грина. Её он получил за удар центрового «Финикс Санз» Юсуфа Нуркича. Ранее Грин уже отбывал пятиматчевую дисквалификацию за инцидент с центровым Руди Гобером («Миннесота Тамбервулвз»).

«Для меня это нечто большее, чем просто баскетбол. Речь идёт о помощи Дрэймонду. Для него это возможность что-то изменить. Парень, который душил Руди Гобера, парень, который ударил Юсуфа Нуркича, парень, который ударил Джордана Пула в прошлом сезоне, должен измениться», — сказал Керр во время пресс-конференции.

Лидер «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин поупражнялся над блок-шотами с юными игроками: