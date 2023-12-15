Адетокунбо в ярости направился в раздевалку «Индианы» после игры, чтобы забрать мяч

Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо сразу после матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс» отправился в подтрибунное помещение, чтобы найти игровой мяч, который игроки «Индианы унести в свою раздевалку.

Яннис Адетокунбо направляется в раздевалку «Индианы» после игры:

Напомним, встреча закончилась со счётом 140:126 в пользу «Милуоки». Яннис в этой игре набрал 64 очка, совершил 14 подборов, сделал четыре перехвата и отдал три результативные передачи. Таким образом, игрок обновил личный и клубный рекорд результативности. По сложившейся традиции игровой мяч достаётся установившему рекорд баскетболисту.

Ранее греческий игрок посетовал, что также не получил мяч после шестого матча финала НБА с «Финиксом» в 2021-м.