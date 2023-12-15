Рэджон Рондо назвал игрока «Лейкерс», который должен чаще получать мяч

Двукратный чемпион НБА (2008, 2020) Рэджон Рондо высказал мнение, что тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис должен как можно чаще получать мяч. По мнению Рондо, это позволит «Лейкерс» выжать максимум из своего бигмена.

«Нужно стремиться находить Дэвиса. Этот парень должен работать с мячом под кольцом соперников», — сказал Рондо на канале SHOWTIME Basketball в YouTube.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Дэвис к настоящему моменту принял участие в 22 матчах, в которых в среднем набирал 24,1 очка, совершал 12,3 подбора и отдавал три результативные передачи. В прошлом сезоне Энтони демонстрировал следующую статистику: 25,2 очка, 12,9 подбора и 2,6 передачи.