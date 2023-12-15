Источник: игроки «Жальгириса» потребовали не увольнять главного тренера и добились своего

Пресс-служба «Жальгириса» выпустила официальное заявление клуба, в котором развеяла слухи о готовящемся увольнении главного тренера команды Казиса Максвитиса. Ранее сообщалось, что проигранный матч регулярного чемпионата Евролиги с «Партизаном» (85:93), скорее всего, станет для специалиста последним.

«После вчерашней игры ходило много слухов и домыслов. Хотим вас заверить, что главный тренер Казис Максвитис пользуется полным доверием клуба и продолжит возглавлять команду!» — говорится в заявлении «Жальгириса».

Авторитетный инсайдер Донатас Урбонас вскоре после заявления «Жальгириса» разместил новый пост у себя в соцстеях, где сообщил, что игроки литовской команды выступили категорически против увольнения Максвитиса и, таким образом, добились своего.

«Не могу припомнить, чтобы когда-то был свидетелем чего-либо подобного. Это действительно говорит о преданности игроков «Жальгириса» тренеру Максвитису», — подытожил Урбонас.

Евролига. «Альба» — «Жальгирис»:

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