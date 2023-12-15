Дуайт Ховард — после дисквалификации Дрэймонда Грина: освободите его

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дуайт Ховард вскоре после дисквалификации на неопределённый срок тяжёлого форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина разместил пост в соцсетях, где написал следующее: «Освободите его».

Ховард не стал уточнять, о ком идёт речь, при этом многие фанаты предположили, что Дуайт имел в виду Грина.

Напомним, НБА приняла решение дисквалифицировать Грина после инцидента с центровым «Финикс Санз» Юсуфом Нуркичем, который произошёл во время матча регулярного чемпионата. Дрэймонд тогда нанёс боснийскому игроку удар в область головы.

Пятёрка самых «грязных» игроков в современной НБА:

Ранее дисквалификацию Дрэймонда прокомментировал главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр.