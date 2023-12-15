Владелец «Далласа» Кьюбан встал на сторону «Индианы» в конфликте с Адетокунбо

Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан прокомментировал инцидент с украденным «Индианой Пэйсерс» игровым мячом, которым тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо побил личный и клубный рекорд результативности.

«Если у вас есть новичок, который никогда раньше не зарабатывал очки в матчах НБА, это большое событие, которое случается только один раз в жизни.

В подобных ситуациях я бы взял протокол по штрафным броскам, попросил бы товарищей Янниса по команде подписать его и оформил бы ему такой подарок.

64 очка – это большое достижение. Такое происходит редко, очень редко. И для Янниса это было большое событие, но, если это моя домашняя игра и если новичок не скажет, что всё в порядке, я отдал бы мяч новичку», – приводит слова Кьюбана TMZ.

Отметим, что «Индиана» сообщила, что забрала игровой мяч для того, чтобы отдать его новичку команды Оскару Чьебву, который набрал первые очки в НБА.