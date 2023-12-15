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Владелец «Далласа» Кьюбан встал на сторону «Индианы» в конфликте с Адетокунбо

Владелец «Далласа» Кьюбан встал на сторону «Индианы» в конфликте с Адетокунбо
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Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан прокомментировал инцидент с украденным «Индианой Пэйсерс» игровым мячом, которым тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо побил личный и клубный рекорд результативности.

НБА - регулярный чемпионат
14 декабря 2023, четверг. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
140 : 126
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 64, Лиллард - 21, Портис - 19, Миддлтон - 14, Бисли - 7, Боучэмп - 6, Лопес - 6, Джексон - 2, Пэйн - 1, Грин, Лопес, Адетокунбо
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 22, Тёрнер - 22, Матурин - 14, Несмит - 12, Макконнелл - 9, Браун - 9, Джексон - 9, Шиппард - 8, Хилд - 7, Топпин - 5, Нвора - 5, Уокер - 3, Чьебв - 1

«Если у вас есть новичок, который никогда раньше не зарабатывал очки в матчах НБА, это большое событие, которое случается только один раз в жизни.

В подобных ситуациях я бы взял протокол по штрафным броскам, попросил бы товарищей Янниса по команде подписать его и оформил бы ему такой подарок.

64 очка – это большое достижение. Такое происходит редко, очень редко. И для Янниса это было большое событие, но, если это моя домашняя игра и если новичок не скажет, что всё в порядке, я отдал бы мяч новичку», – приводит слова Кьюбана TMZ.

Отметим, что «Индиана» сообщила, что забрала игровой мяч для того, чтобы отдать его новичку команды Оскару Чьебву, который набрал первые очки в НБА.

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