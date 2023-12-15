Комментатор «Клипперс»: Леброн Джеймс — лучший из всех, кто когда-либо был в НБА

Бывший комментатор «Лос-Анджелес Клипперс» Ральф Лоулер рассказал, почему считает лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса лучшим игроком в истории НБА, несмотря на карьеру великого игрока «Чикаго Буллз» Майкла Джордана.

«Я не сумасшедший. Леброн — лучший из всех, кто когда-либо был в НБА. Он делает для победы своих команд больше, чем кто-либо, когда-либо игравший в эту игру. Добавьте продолжительность его карьеры без снижения уровня его таланта, и после этого будет просто нечего обсуждать.

Я ясно дал это понять в своей книге и повторю сейчас: «Леброн Джеймс — величайший игрок в истории НБА». Вы видели, как он в одиночку разгромил «Нью-Орлеан» прошлой ночью? Не думаю, что кто-то находится близко к Леброну в этой гонке. А я видел каждого из этого списка», – приводит слова Лоулера Fadeaway World.