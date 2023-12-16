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Виталий Фридзон объяснил, почему отказался от игры в НБА

Виталий Фридзон объяснил, почему отказался от игры в НБА
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Чемпион Евролиги в составе ЦСКА и бывший игрок сборной России по баскетболу Виталий Фридзон рассказал, почему решил отказаться от шанса поиграть в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Было у меня предложение из НБА. Предлагали намного меньше денег, чем платили в «Химках», и нужно было ехать в летний лагерь. Предложения были от «Кливленда» и «Торонто». Один давал $ 1,2 млн, другой — $ 1,4 млн. А я в «Химках» получал больше.

Если сейчас отмотать время назад, я бы поехал в НБА, даже не думая. Деньги взяли верх, и ещё у меня не было агента, вот в чём проблема. Потом сразу подписал агента. До этого все контракты подписывал сам. Агента не было, они тогда семь процентов получали», — сказал Фридзон в эфире YouTube-канала PonkraSHOW.

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