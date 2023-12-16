«Получил один раз дубинкой, очнулся в больнице». Фридзон — о трудной юности

Чемпион Евролиги в составе ЦСКА и бывший игрок сборной России по баскетболу Виталий Фридзон рассказал о своей юности в Брянской области.

«Многие сворачивали не на ту дорожку? Сто процентов. У нас город был вообще бандитский, жил вор в законе. Ну, и я дружил с людьми, которые, сыновья всех бандитов, я имею в виду. Даже близкие, потому что мы в одном дворе жили. Конечно, интересно было ходить на стрелку в то время. Получил один раз дубинкой, и стрелки закончились (смеётся). Очнулся в больнице, сказал, я больше не участвую в этом. Дальше без меня», — сказал Фридзон в эфире YouTube-канала PonkraSHOW.

Отметим, что Фридзон в составе сборной России стал обладателем бронзовых наград на Олимпийских играх в Лондоне, которые проходили в 2012 году.