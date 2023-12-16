Ник Кирьос сравнил зарплаты игроков НБА и теннисистов

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос сравнил зарплаты в его виде спорта и Национальной баскетбольной ассоциации. В частности, он упомянул тяжёлого форварда «Вашингтон Уизардс» Кайла Кузму.

«Не понимаю, как такой умеренно талантливый игрок НБА, как Кайл Кузма из «Вашингтон Уизардс», мог подписать этим летом четырёхлетний контракт на $ 100 млн. Почти столько же, сколько Роджер Федерер заработал призовых за всю свою карьеру ($ 130 млн).

Он даже не входит в топ-50 игроков НБА», – приводит слова Кирьоса Sports Illustrated.

Отметим, что «Вашингтон» с Кузмой в составе занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Столичная команда победила лишь в четырёх матчах регулярного чемпионата, проиграв при этом в 20.