Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Парма — Руна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Ник Кирьос сравнил зарплаты игроков НБА и теннисистов

Ник Кирьос сравнил зарплаты игроков НБА и теннисистов
Комментарии

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос сравнил зарплаты в его виде спорта и Национальной баскетбольной ассоциации. В частности, он упомянул тяжёлого форварда «Вашингтон Уизардс» Кайла Кузму.

«Не понимаю, как такой умеренно талантливый игрок НБА, как Кайл Кузма из «Вашингтон Уизардс», мог подписать этим летом четырёхлетний контракт на $ 100 млн. Почти столько же, сколько Роджер Федерер заработал призовых за всю свою карьеру ($ 130 млн).

Он даже не входит в топ-50 игроков НБА», – приводит слова Кирьоса Sports Illustrated.

Отметим, что «Вашингтон» с Кузмой в составе занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Столичная команда победила лишь в четырёх матчах регулярного чемпионата, проиграв при этом в 20.

Материалы по теме
Видео
«Вашингтон» одержал лишь четвёртую победу в сезоне, переиграв на своей площадке «Индиану»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android