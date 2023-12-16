Фридзон рассказал, как Кириленко поступил вопреки решению Блатта

Чемпион Евролиги в составе ЦСКА и бронзовый призёр Олимпийских игр в Лондоне (2012) Виталий Фридзон рассказал историю, как один из лидеров сборной России Андрей Кириленко оспорил решение главного тренера национальной команды Дэвида Блатта.

«Блатт приказал нам фолить. Помню, как Кириленко говорит: «Кто сфолит, я убью». Потому что считал, что штрафные броски ещё забить нужно, а мы в тот момент считались защитной командой. Мы выходим, обычно тренер даёт тактику, а тут такое», – сказал Фридзон на YouTube-канале PonkraSHOW.

Напомним, в матче за третье место на Олимпийских играх 2012 года сборная России победила Аргентину со счётом 81:77.

Ранее Фридзон рассказал, почему решил отказаться от предложения поиграть в Национальной баскетбольной ассоциации.