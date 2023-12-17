Пол Пирс предположил, с каким количеством очков завершит карьеру Леброн Джеймс

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс предположил, с каким количеством очков завершит карьеру лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

«Он закончит карьеру с более чем 41 тыс. очков. Сколько у него сейчас? Думаю, да, в итоге он наберёт около 45 тыс. очков», – сказал Пол Пирс на YouTube-канале SHOWTIME Basketball.

Напомним, 38-летний Джеймс является самым результативным игроком в истории НБА. На счету форварда 39 257 очков за всю карьеру. При этом Леброн заявлял, что желает продолжить карьеру и сыграть в лиге вместе со своим сыном Бронни Джеймсом.

Отметим, что Джеймс — четырёхкратный чемпион НБА. В последний раз Леброн становился чемпионом лиги в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» в сезоне-2019/2020.