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Стив Керр рассказал, кто тащил «Голден Стэйт» на старте сезона НБА

Стив Керр рассказал, кто тащил «Голден Стэйт» на старте сезона НБА
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал заслуги разыгрывающего команды Стефена Карри в успехе калифорнийского клуба в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2023/2024.

«Будем честны, ему пришлось тащить команду на себе в течение первой четверти сезона-2023/2024», — сказал Керр на пресс-конференции после матча с «Бруклин Нетс».

В последнем матче регулярного чемпионата «Голден Стэйт» на домашнем паркете обыграл «Бруклин» со счётом 124:120.

На данный момент «Голден Стэйт» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции и не входит в зону плей-ин. При этом НБА дисквалифицировала на неопределённый срок одного из лидеров «воинов», тяжёлого форварда Дрэймонда Грина.

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