Эдриан Войнаровски рассказал, когда Грин вернётся на площадку после удара по лицу Нуркича

Известный журналист ESPN и инсайдер Эдриан Войнаровски сообщил, когда может вернуться тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин после получения бессрочной дисквалификации от НБА.

«Конечно, вопрос остаётся открытым благодаря отстранению на неопределённый срок. Но, исходя из разговоров с людьми, которые близки к ситуации, можно предположить, что мы, вероятно, не увидим Дрэймонда Грина на площадке как минимум до начала 2024 года.

Это означает, что он пропустит как минимум девять матчей. И это если дела пойдут хорошо и Грин выполнит все требования лиги», — сказал Войнаровски в эфире ESPN.

Напомним, Грин по итогам инцидента с ударом Нуркича получил от НБА бессрочную дисквалификацию — до того момента, как завершит курс реабилитации по работе с гневом у определённых специалистов.