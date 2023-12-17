Донован Митчелл не стал отвечать на вопрос о своём будущем в «Кливленде»

Атакующий защитник, один из лидеров «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл ушёл от ответа на вопрос о своём будущем.

«Моя задача — сосредоточиться на этом сезоне. У нас выбыли из строя два игрока, поэтому я не буду отвечать ни на какие вопросы. Не сочтите за неуважение. Я ценю, что вам нужно задать этот вопрос, но я не буду отвечать ни на один из этих вопросов. Сейчас моё внимание сосредоточено на том, что парни выбыли из строя, а мы пытаемся выигрывать матчи», — цитирует Митчелла The Athletic.

Напомним, Митчелл имеет действующий контракт с «Кливлендом» до 2025 года. При этом стороны могут продлить соглашение ещё на один сезон. В октябре в СМИ появилась информация о том, что Донован не планирует активировать пункт о пролонгации текущего контракта с командой.