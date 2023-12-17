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Символическая пятёрка 2000-х по версии посетителей «Чемпионата», результаты опросов

Символическая пятёрка 2000-х по версии посетителей «Чемпионата», результаты опросов
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На «Чемпионате» прошла серия опросов с целью выяснить мнение пользователей сайта о том, кто являлся лучшим игроком на той или иной позиции в НБА 2000-х. Все опросы подошли к концу, и мы хотим представить получившуюся символическую пятёрку десятилетия.

Символическая пятёрка НБА 2000-х по версии гостей «Чемпионата»

Стив Нэш: две награды MVP, семь попаданий в символические пятёрки по итогам сезона, семикратный участник Матчей всех звёзд.

Коби Брайант: четыре чемпионства, одна награда MVP, 10 попаданий в символические сборные по итогам сезона, 10 участий в Матчах всех звёзд.

Леброн Джеймс: одна статуэтка MVP, пятикратное участие в Матче всех звёзд, пять попаданий в символические пятёрки по итогам сезона.

Тим Данкан: три чемпионства, две статуэтки MVP, 10 попаданий в символическую сборную по итогам сезона, 10 участий в Матче всех звёзд.

Шакил О`Нил: четыре чемпионства, одна статуэтка MVP, восемь участий в Матче всех звёзд, восемь попаданий в символические сборные по итогам сезона.

Пятёрка 1990-х
Опрос
Символическая пятёрка 1990-х по версии посетителей «Чемпионата», результаты опросов
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