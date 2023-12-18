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Карим Абдул-Джаббар успешно перенёс операцию на бедре

Карим Абдул-Джаббар успешно перенёс операцию на бедре
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Легендарный американский баскетболист Карим Абдул-Джаббар успешно перенёс операцию на бедре, сообщает Lakeshow в социальных сетях.

Напомним, 15 декабря он посетил один из концертов в Лос-Анджелесе, где с ним приключилась неприятная ситуация. Экс-игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» случайно упал на пол и получил перелом. Врачи немедленно отреагировали на инцидент и направили Карима в больницу для лечения.

В настоящий момент Абдул-Джаббару 76 лет. Карим является шестикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (1971, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988). Два раза он признавался самым ценным игроком финала НБА (1971, 1985), шесть раз становился самым ценным игроком лиги, 19 раз участвовал в Матче всех звёзд НБА.

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