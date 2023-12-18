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Уэстбрук признался, что чувствует, когда начинает игры со скамейки

Уэстбрук признался, что чувствует, когда начинает игры со скамейки
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Защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук поделился мнением о том, что в связи с большой конкуренцией в команде последние игры он начинает со скамейки запасных.

«Я уже так давно в лиге. Понимаю, что необходимо чем-то жертвовать, и понимаю, как это должно происходить. Иногда ситуация может складываться не так, как хочется, но если это идёт на благо команды, то это важнее всего. Баскетбол — командная игра, и я знаю, что самая главная цель — выиграть чемпионат.

Нельзя быть лидером, когда вам захочется. Часть моего долга, с тех пор как я нахожусь в лиге, — это быть лидером. Независимо от того, что происходит, ребятам необходимо обучаться и понимать, как важна их роль в команде. Каждый раз, когда я получаю шанс, то пытаюсь напомнить о себе, вселяю во всех уверенность и доказываю, как все важны. Это часть моей работы», — приводит слова Уэстбрука Sport Illustrated со ссылкой на AllClippers.

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