Экс-игрок НБА: Грин не позволил бы себе такого поведения в 90-е

Бывший баскетболист Национальной баскетбольной ассоциации Кермит Вашингтон высказался о поступке форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина, который в матче с «Финикс Санз» зарядил по лицу центрового соперников Юсуфа Нуркича. Вашингтон заявил, что в 90-е подобное поведение было бы невозможно.

«Дрэймонд Грин не поступил бы так 20-30 лет назад. Будем честны, он хороший игрок из хорошей команды, но он не посмел бы такого сделать. В то время было гораздо больше крутых парней. Вспомните “Сиэтл Суперсоникс“ — там были Лонни Шелтон и Пол Сайлас, был Трак Робинсон и Клиффорд Рэй. Во всех командах были крутые парни, значит, не было шанса ударить кого-либо по лицу. Боже, это было невозможно.

После такого он лежал бы в больнице каждые две недели. Однако он достаточно умён, чтобы понять, что сейчас иерархия другая. Сейчас ребята зарабатывают миллионы долларов и не хотят, чтобы их отстраняли от игр, из-за чего они теряли бы две-три сотни тысяч долларов», — приводит слова Вашингтона Fadeaway World.