Президент РФБ Андрей Кириленко высказался о допуске россиян на ОИ-2024

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко поделился мнением о допуске российских спортсменов, прошедших отбор на летние Олимпийские игры в 2024 году в индивидуальном нейтральном статусе.

«Как отношусь к допуску некоторых российских спортсменов на Олимпийские игры в 2024 году? Никак не отношусь.

Стоит ли ехать без флага и гимна? Каждый должен решить для себя, ехать ему или нет», – приводит слова Кириленко «Матч ТВ».

Отметим, что на Олимпиаде 2024 года российские спортсмены смогут выступать только в индивидуальном нейтральном статусе, без флага, гимна и других национальных символов.

Напомним, что Олимпийские игры пройдут в столице Франции Париже. Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.