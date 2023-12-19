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Президент РФБ Андрей Кириленко высказался о допуске россиян на ОИ-2024

Президент РФБ Андрей Кириленко высказался о допуске россиян на ОИ-2024
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Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко поделился мнением о допуске российских спортсменов, прошедших отбор на летние Олимпийские игры в 2024 году в индивидуальном нейтральном статусе.

«Как отношусь к допуску некоторых российских спортсменов на Олимпийские игры в 2024 году? Никак не отношусь.

Стоит ли ехать без флага и гимна? Каждый должен решить для себя, ехать ему или нет», – приводит слова Кириленко «Матч ТВ».

Отметим, что на Олимпиаде 2024 года российские спортсмены смогут выступать только в индивидуальном нейтральном статусе, без флага, гимна и других национальных символов.

Напомним, что Олимпийские игры пройдут в столице Франции Париже. Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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