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Морант прокомментировал своё победное возвращение после восьмимесячного перерыва

Морант прокомментировал своё победное возвращение после восьмимесячного перерыва
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Разыгрывающий «Мемфис Гриззлис» Джа Морант высказался о своём возвращении в баскетбол после длительной дисквалификации. В ночь с 19 на 20 декабря мск Морант провёл свою первую игру в нынешнем сезоне НБА.

«Я вкалывал, чувак. Я не провёл ни одной игры за восемь месяцев… Баскетбол — это моя жизнь, то, что я люблю, это как лекарство для меня, и я очень взволнован своим возвращением», — сказал Морант в послематчевом интервью.

«Мемфис Гриззлис» победили на выезде «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 115:113 благодаря победному броску Джа Моранта вместе с финальной сиреной.

Всего в этом матче игрок записал на свой счёт 34 очка, шесть подборов и восемь результативных передач. Морант был дисквалифицирован на 25 матчей регулярного чемпионата НБА за демонстрацию оружия в прямом эфире в социальных сетях.

Победный Моранта:
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Возвращение Джа Моранта помогло «Мемфису» одолеть «Нью-Орлеан»
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