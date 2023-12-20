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Шакил О'Нил: не пора ли признать Стефена Карри лучшим игроком всех времён?

Шакил О'Нил: не пора ли признать Стефена Карри лучшим игроком всех времён?
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Шакил О'Нил высказался о разыгрывающем «Голден Стэйт Уорриорз» Стефене Карри, задаваясь вопросом, не пора ли признать его лучшим игроком в истории баскетбола.

«Карри неизменно был лучшим шутером на протяжении всей своей карьеры. Мне интересно, не пора ли признать его лучшим игроком всех времён? Я не утверждаю, но хочу задать такой вопрос.

Я ставлю его выше себя? Да, конечно. Я играл в течение 20 лет и наблюдал за лигой ещё 20 лет до этого. Я никогда не видел такого парня, как он, и он демонстрирует стабильный уровень. Плюс у него есть титулы», — сказал О'Нил в эфире программы Inside the NBA.

Сегодня 33 очка Карри помогли «Голден Стэйт Уорриорз» в овертайме переиграть «Бостон Селтикс» (132:126).

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