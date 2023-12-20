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«Ему не нужна консультация». Шакил О'Нил поддержал дисквалифицированного Грина

«Ему не нужна консультация». Шакил О'Нил поддержал дисквалифицированного Грина
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Шакил О'Нил поделился мнением о форварде «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонде Грине, который дисквалифицирован на неопределённый срок.

Мне не нравится всё, что ему начали приписывать. Этому человеку не нужна консультация — на площадке ему ничего не нужно. Вне площадки он надёжный, хороший человек.

У каждого игрока должен быть определённый характер на площадке. Мой характер таков, что я буду толкать тебя локтем до тех пор, пока твои чёртовы зубы не выпадут изо рта. Я был груб на площадке, но вне её я был другим человеком. Он совершает много безумных поступков в игре, которые не должен совершать, но не распространяйте слухи, что ему нужна консультация психолога. С Дрэймондом всё в порядке», — сказал О'Нил в эфире программы Inside the NBA.

Напомним, Грин получил дисквалификацию на неопределённый срок после того, как ударил по лицу центрового «Финикс Санз» Юсуфа Нуркича.

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