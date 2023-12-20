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Сможет ли вернувшийся Морант вытащить «Мемфис» в плей-офф?

Сможет ли вернувшийся Морант вытащить «Мемфис» в плей-офф?
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Ночью с 19 на 20 декабря состоялся матч между «Мемфис Гриззлиз» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Именно в этом матче одиозный разыгрывающий Джа Морант вернулся после того, как пропустил 25 матчей из-за дисквалификации.

В своем первом матче после возвращения Морант принёс победу своей команде, исполнив победный бросок с финальной сиреной. Он завершил встречу с 36 очками, шестью подборами и восемью результативными передачами.

Сможет ли Джа спасти сезон «мишек» и провести их в плей-офф? Хотим знать ваше мнение.

На данный момент команда из штата Теннесси занимает 13-е место в Западной конференции, одержав семь побед и потерпев 17 поражений. Подопечные Тейлора Дженкинса отстают от 10-го места, позволяющего попасть в плей-ин, на 6,5 игры.

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